Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 16 сентября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Ещё три пациента умерли в Новосибирске от коронавируса за минувшие сутки; заразились 53 человека.

По данным оперативного штаба, на утро 16 сентября в регионе зафиксировано 12 260 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 724 ребёнка. За прошедшие сутки заболели 53 человека.

Как уточнили в штабе, скончались ещё три пациента: это мужчины в возрасте 44 и 72 лет, а также женщина в возрасте 85 лет.

«Всего в регионе от COVID-19 умер 401 человек», — говорится в официальном сообщении штаба.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 44 человека. На ИВЛ – 9 пациентов.

«Госпитализированы 14 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 030. В больницы районов госпитализированы 408 пациентов», — отметили медики.

Всего в Новосибирской области провели 472 410 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 368 жителей региона, для 40 086 человек меднаблюдение окончено.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердске из-за коронавируса на карантин закрыты пять классов и группа в детском саду.