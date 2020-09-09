Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 17 сентября - вспышка в российском санатории, открытие границы с Южной Осетией и акции протеста медработников

Фотографии с сайтов pixabay.com и rusotdih.ru

Вспышка в российском санатории, открытие границы с Южной Осетией, акции протеста медработников; эти и другие новости в обзоре Сиб.фм.

К 17 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 079 519 человек, из которых 18 917 — умерли, 890 114 — выздоровели.

Прививаться от коронавируса придётся регулярно

Коронавирусная инфекция имеет все основания стать сезонной, как и другие острые респираторные вирусные инфекции. В связи с этим вакцинация от коронавируса может стать такой же регулярной, как иммунизация против гриппа, считают опрошенные ТАСС инфекционисты и вирусологи.

Специалисты отметили, что очень важным вопросом на сегодняшний день является то, сколько будет сохраняться иммунитет после вакцинации. Они считают, что делать выводы о том, поможет ли иммунизация населения полностью прекратить циркуляцию вируса, не получится ещё ближайшие полтора года.

Россия открыла границу с Южной Осетией

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Въезд в республику теперь разрешён как рядовым гражданам, так и специалистам. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Как уточнили в кабмине, въезд и выезд теперь разрешён экипажам морских судов, российским специалистам, которые осуществляют контроль качества поставок оборудования для атомных электростанций, и задействованных в сертификации новых воздушных судов.

Туристы заразились в санатории Кузбасса

В Кемеровской области зарегистрировали вспышку коронавируса в санатории. Заболели трое отдыхающих и три сотрудника ООО «Санаторий «Кедровый бор». Об этом сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

Все отдыхающие и работники санатория, которые контактировали с заболевшими, получили постановления об изоляции. Сотрудников временно отстранили от работы. Учреждению выдано предписание на проведение заключительной дезинфекции.

Медработники десяти регионов планируют акции протеста

Профсоюз медработников «Действие» анонсировал в конце сентября и начале октября ряд акций протеста в 15 городах десяти регионов России. Врачи, фельдшеры, медсёстры и водители скорой намерены выйти на массовые пикеты и потребовать от властей исполнить поручения президента России о выплатах медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В частности, протестующие будут требовать увеличения заработной платы и сокращения "формальных преград для получения страховых выплат по заболеваниям" медиков COVID-19. Именно из-за угрозы коронавируса члены других медпрофсоюзов не намерены участвовать в акциях «Действия».

В качестве альтернативы запрещённым из-за эпидемии митингам выбраны массовые пикеты численностью в несколько десятков человек. Первым городом, власти которого согласовали акцию в конце сентября, стал Сочи. Мэрия одобрила протест 20 медработников, правда, перенесла его из центра города.

Напомним, сегодня в ВОЗ прокомментировали продолжающийся рост числа заражённых коронавирусом в России.