Красноярца отправят под суд за осквернение символов воинской славы и флага РФ

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В Красноярске возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы; местный житель разместил в сети нацистскую символику на флаге РФ.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Красноярска, разместившего в социальной сети изображение нацистской символики на государственном флаге РФ и надписи негативного характера в адрес символа воинской славы России. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символа воинской славы России, совершенное публично")", — сообщила пресс-служба.

По предварительной версии следствия, 22 февраля 2019 года подозреваемый на своей персональной странице в одной из социальных сетей, являющейся открытой и доступной неограниченному числу лиц, разместил изображение государственного флага Российской Федерации, на котором изображена нацистская символика, сложенная из георгиевской ленточки, а также имеются надписи негативного характера в адрес символа воинской славы России.

Как уточнили в следствии, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Сотавляется полная доказательная база произошедшего.

Напомним, житель Новосибирской области привлечён к административной ответственности за размещение ролика с изображением фашистской свастики.