Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Красноярца отправят под суд за осквернение символов воинской славы и флага РФ

сегодня 19:13

Фото pixabay.com

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы; местный житель разместил в сети нацистскую символику на флаге РФ.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Красноярска, разместившего в социальной сети изображение нацистской символики на государственном флаге РФ и надписи негативного характера в адрес символа воинской славы России. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символа воинской славы России, совершенное публично")", — сообщила пресс-служба.

По предварительной версии следствия, 22 февраля 2019 года подозреваемый на своей персональной странице в одной из социальных сетей, являющейся открытой и доступной неограниченному числу лиц, разместил изображение государственного флага Российской Федерации, на котором изображена нацистская символика, сложенная из георгиевской ленточки, а также имеются надписи негативного характера в адрес символа воинской славы России.

Как уточнили в следствии, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Сотавляется полная доказательная база произошедшего.

Напомним, житель Новосибирской области привлечён к административной ответственности за размещение ролика с изображением фашистской свастики.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Красноярский край
уголовное дело
нацист

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25672
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
19212
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18675
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16396
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16275
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
13686
Россияне задолжали по ипотеке свыше 8 трлн рублей
13575
Единая и неделимая: в Новосибирской области собираются ввести электронную карту жителя