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«Кросс нации – 2020»: карта маршрута в Новосибирске

сегодня 14:32

Фото с сайта sportsoyuznsk.ru

Новосибирцы выйдут на забеги «Кросса нации – 2020» в субботу, 19 сентября; соревнования пройдут на Михайловской набережной.

Всероссийский день бега стартует в Новосибирске в субботу, 19 сентября. Сибиряки выйдут на две дистанции – 5 000 и 10 000 метров. Забеги пройдут по Михайловской набережной.

Соревнования займут собой почти всю набережную. На месте будут работать машина скорой помощи и медицинские работники.

Также спортсменам предлагают места для парковки: на площади инженера Будагова и возле метро «Речной вокзал».

По программе первые забеги начнутся в 11 утра.

Программа соревнований:

- 08:30 – начало работы раздевалок и камер хранения;

- 08:30 – 10:30 – получение номеров в день соревнований 5 000 метров;

- 08:30 – 11:00 – получение номеров в день соревнований 10 000 метров;

- 11:00 – старт 5 000 метров – девушки и юноши 2001-2002 г. р.;

- 11:00 – старт 5 000 метров – женщины и мужчины 2000 г. р. и старше;

- 11:30 – старт 10 000 метров – женщины и мужчины 2000 г. р. и старше;

- 12:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 5 000 метров;

- 13:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 10 000 метров.

Напомним, до окончания срока регистрации на «Кросс нации – 2020» осталось всего два дня.

Автор:
Денис Калин

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Теги

бег
кросс наций
Новосибирск

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