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«Кросс нации – 2020» в Новосибирске: до окончания регистрации осталось два дня

сегодня 13:01

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Всероссийский день бега стартует в столице Сибири в субботу, 19 сентября; чтобы зарегистрироваться на забег, у новосибирцев осталось два дня.

«Кросс нации – 2020» пройдёт в Новосибирске 19 сентября. До окончания регистрации на забеги осталось два дня: заявки перестанут принимать в 23:00 18 сентября. Информация об этом представлена на сайте «Спорт Союз».

19 сентября на Михайловской набережной пройдёт два забега: на 5 000 и 10 000 метров. Чтобы принять участие в соревнованиях, нужно пройти регистрацию.

Электронную регистрацию можно пройти на сайте. Комиссия по допуску участников и выдаче номеров будет работать в 18 и 19 сентября:

18.09.2020 с 14:00 до 20:00 вне помещения – в проветриваемом шатре на площадке перед главным входом стадиона «Спартак».

19.09.2020 года с 08:30 до 10:30 – на площадке возле сцены Михайловской набережной.

Спортсмены смогут поучаствовать в соревнованиях бесплатно.

Первым 500 участникам в порядке очереди на данных дистанциях будет выдан электронный чип с номером участника. Для этого обязательно предъявление медицинской справки.

Напомним, по программе Всероссийского дня бега первые забеги стартуют в 11:00.

Автор:
Денис Калин

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Теги

бег
кросс наций
Новосибирск

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