Культовый «Ну, погоди!» возвращается: Гарик Харламов озвучит волка в перезапуске мультсериала

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Кандидатуру Харламова утвердили создатели обновлённой версии «Ну, погоди!»; актёр будет озвучивать в мультсериале волка.

Творческая группа, которая работает над перезапуском мультсериала «Ну, погоди!», утвердила окончательный визуальный образ волка. В новых сериях его озвучит актёр и шоумен Гарик Харламов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм».

«При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», — рассказала генпродюсер студии Юлия Осетинская.

Она также подчеркнула, что окончательный образ героя был выбран из более чем 50 вариаций, созданных художниками проекта.

По словам Осетинской, подбор актёров на озвучку «Ну, погоди!» стал для творческой группы не менее ответственной задачей, поскольку голос является важнейшей составляющей образа анимационных персонажей. Кандидатура Харламова показалась создателям проекта точным попаданием в цель, поскольку его яркий тембр узнаваем среди взрослых и детей.

«Я с большим удовольствием согласился стать волком в новом "Ну, погоди!". Этот мультфильм — один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои — это очень сложный жанр, который мало кому удаётся воплотить на экране. В "Ну, погоди!" нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счёт интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актёра это будет очень интересной задачей», — поделился Харламов.

«Союзмультфильм» решил создать новый цикл мультфильмов «Ну, погоди!» в честь 50-летия любимых героев. Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Премьера намечена на зиму этого года.

Напомним, 12 сентября Ляйсан Утяшева назвала Гарика Харламова завидным женихом.