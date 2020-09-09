Любовь или совращение: самые громкие секс-скандалы с несовершеннолетними в Сибири

Коллаж Сиб.фм

В Новосибирске школьница забеременела от 22-летнего мужчины. Теперь будущему отцу грозит уголовное преследование, а семья желает оставить ребёнка. Сиб.фм рассказывает про другие громкие случаи запретной интимной связи в Сибири.

Два любовных дела, одно уголовное

Школьница из Новосибирска в 14 лет забеременела от 22-летнего парня. Как стало известно Сиб.фм, девушка живёт в неблагополучной семье, однако всё равно изъявила желание оставить ребёнка. История запретных отношений взволновала общественность, сейчас делом заинтересовалась детский омбудсмен Надежда Болтенко. Она держит на контроле ситуацию, которая произошла в Первомайском районе.

«Конечно, я в курсе этой ситуации. Сейчас мы разбираемся, как помочь семье. Направили необходимые запросы, связались с социальными службами. Уверена, что подключатся и правоохранительные органы. Но наша задача — сделать всё, чтобы ребёнок — а восьмиклассница — это, в первую очередь, ребёнок — не пострадал», — сказала Сиб.фм Болтенко.

Сейчас не ясно, какой исход ожидает молодую пару. Известно лишь, что школьница находится на четвёртом месяце беременности и денег на обеспечение ещё одного ребёнка семье может не хватить.

Похожий случай произошёл в Красноярске. Около месяца назад 14-летняя школьница родила ребёнка. Изначально она заявляла, что отцом станет её 10-летний друг, однако спустя некоторое время стала известна правда. Девушка призналась, что настоящим отцом ребёнка является её 15-летний знакомый. Вероятно, интимная связь могла произойти не по обоюдному согласию.

История красноярской школьницы облетела федеральные СМИ — девушка поучаствовала в передаче Андрея Малахова и рассказала там подробности своих «отношений» с десятилетним мальчиком. Сейчас правоохранительные органы Красноярского края продолжают проводить проверку по факту случившегося.

Стоит отметить, что в некоторых случаях подобные инциденты приводят к уголовному преследованию. В январе этого года Следственный комитет задержал солиста новосибирского оперного театра Андрея Коноплёва. Певца обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Случай также вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а сейчас уже идёт судебный процесс.

Запретная связь

Ранее Сиб.фм подробно разбирался, как и почему начинаются отношения между взрослыми людьми и несовершеннолетними. В основе рассуждений тогда лёг громкий случай, который произошёл в одной из школ Советского района Новосибирска. Там учительница английского забеременела от несовершеннолетнего ученика.

Психолог Наталья Фромм тогда рассказала Сиб.фм, что может стать причиной таких отношений.

«Причиной, по которым взрослых людей в условиях социальных взаимоотношений «учитель — ученик» тянет к вступлению с учениками во взаимоотношения, имеющие сексуальный характер, обычно выступает сексуальное влечение. Причём формы этих взаимоотношений могут развиваться как минимум в двух вариантов сценариев», — говорит специалист.

Впрочем, не всегда обе стороны воспринимают отношения одинаково, считает Фромм.

«В одном случае взрослый чаще всего выступает как эксплуататор, поскольку имеет над учеником властные полномочия, и, пользуясь ими, может заставить ребёнка вступать в сексуальные отношения, манипулируя теми или иными формами наград или наказаний: за хорошую/плохую оценку, за обещание не сообщать родителям о какой-то оплошности ученика, либо просто угрожая ребёнку тем, что расскажет о нём в классе какие-то порочащие его сведения. В данном случае роль ученика в сексуальных отношениях носит пассивно-подчиняемый характер, обусловленный страхом ослушаться», — комментирует психолог.

В то же время Наталья Фромм считает, что в некоторых случаях инициаторами таких отношений могут быть сами несовершеннолетние. Однако за редкими исключениями это чаще всего может быть вызвано вовсе не любовью.

«Если же возникает ситуация, когда и учитель, и ученик обоюдно испытывают сексуальное влечение друг к другу, но между ними стоит грань именно возрастной и социально-ролевой разницы, то здесь причин, по которым ученик может вступить в сексуальные отношения с учителем, может быть больше. Это и просто интерес, любопытство к переживанию необычных, «уникальных» отношений со взрослым».

С точки зрения закона

Стоит отметить, что интимные отношения с несовершеннолетними привлекают внимание общественности также из-за того, что они чаще всего незаконны. Новосибирский юрист Михаил Спиридонов подробно объяснил Сиб.фм, какая ответственность грозит человеку за такое преступление, если его вина будет доказана.

Уголовная ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, предусмотрена частью 1 статьи 134 Уголовного кодекса РФ.

«Наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового», — прокомментировал адвокат.

В этом случае речь идёт о добровольных отношениях, если стороны не приняли решение узаконить их. Если секс произошёл не по обоюдному согласию, то наказание будет куда более строгим. В первом случае есть возможность избежать уголовного преследования, подчёркивает Михаил Спиридонов.

«Данное преступление относится к преступлениям средней тяжести. Соответственно может быть прекращено на основании статьи 25 УПК РФ (в связи с примирением сторон), на основании ст. 25.1 УПК РФ (в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) либо на основании ст. 28 УПК РФ (в связи с деятельным раскаянием)», — добавил эксперт.

При таком исходе событий уголовное дело закрывается.