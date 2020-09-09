Максимальный кешбэк за тур по России поднимут до 50 тысяч рублей

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Максимальный кешбэк за тур по России могут увеличить до 50 тыс. рублей; минимальную длительность поездки сократят с четырех до двух ночей.

Максимальный размер возврата средств за туры по России может быть увеличен с 15-ти до 50 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается внесение изменений в правила в части: увеличение максимального размера выплаты с 15 тыс. до 50 тыс. рублей за одну туристскую услугу", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также предлагается снять ограничение по минимальной стоимости туристической услуги для того, чтобы она могла быть включена в программу кешбэка. Минимальная длительность поездки в рамках программы может быть сокращена с четырех до двух ночей.

Отметим, продажи туров и проживания в отелях в рамках программы кешбэка начались 21 августа. В программе участвствуют все регионы России, поездка должна состояться до конца 2020 года.

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