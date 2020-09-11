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Минздрав утвердил новые правила оформления больничных листов

сегодня 04:01

Фотографии с сайта pixabay.com

Новые правила оформления больничных начнут действовать через три месяца; изменения коснулись электронных и бумажных больничных листов.

Министерство здравоохранения России утвердило обновлённый порядок оформления больничных листов в бумажном и электронном виде. Приказ об этом подписал глава министерства Михаил Мурашко, сообщает «Медвестник».

Теперь выдача больничного на бумажном носителе будет осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При выписке же электронного больничного потребуется предоставление паспорта и ИНН в системе персонифицированного учёта (СНИЛС).

Также приказ утверждает порядок выдачи больничных при операциях, травмах, по беременности и в прочих случаях. Приказ Минздрава России вступит в силу через три месяца.

Напомним, 11 сентября Минздрав предложил запретить в России продажу алкоголя лицам до 21 года.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

Минздрав
больничный
новые правила
оформление

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