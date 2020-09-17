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Можно ли заниматься сексом во время беременности

17.09.2020 05:45

Фотографии с сайта pixabay.com

Вокруг секса во время беременности кружится множество мифов; врачи рассказали, в каких случаях можно заниматься любовью, а когда это действительно опасно.

Если беременность протекает гладко, без каких-либо проблем, то интимная близость возможна практически на любом сроке. Врачи портала «Хочу» при этом напоминают: стоит помнить, что во время первого триместра у девушки часто бывает токсикоз и либидо стремится к нулю. Второй триместр, напротив, отмечен всплеском гормонов и острым желанием секса. Мужчинам нужно быть готовыми и к резким перепадам настроения девушки, например, к тому, что во время занятий любовью она будет плакать.

Но есть и некоторые ограничения. Так, нельзя заниматься сексом, если вы ожидаете двойню или тройню, иначе возможны преждевременные роды. Если плацента расположена слишком низко, стоит быть аккуратнее с глубокими проникновениями.

Если раньше случались выкидыши, врачи советуют отказаться от занятий сексом. Также нельзя любить партнёра в постели за 2 и 3 недели до самих родов. Секс перед родами может спровоцировать схватки.

Врачи подсказывают, что есть много других ласк, кроме проникновений внутрь женщины, и мужчина всегда сможет доставить ей удовольствие без всякого риска.

Напомним, сексологи рассказали, когда от секса лучше воздержаться.

Автор:
Алексей Протасов
Журналист

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Теги

секс
Беременность
советы
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