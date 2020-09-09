На карантин из-за коронавируса закрыты пять классов и группа в детсаду Бердска
Фото pixabay.com
Стало известно об увеличении числа закрытых из-за коронавируса школьных и дошкольных учреждений в Бердске; на карантин отправлены пять классов и группа детсада.
В Бердске увеличилось число школ, в которых на карантин по коронавирусу закрыты классы. Об этом сообщает издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на главного врача города Аллу Дробинскую.
На сегодня, 16 сентября, закрыты на карантин по COVID-19 пять классов в школах №№ 1, 7, 8 и 12 и группа в детсаду. В школе № 12 на карантине два класса.
Все контактировавшие с заболевшими сдали тесты на коронавирус в школах №№ 1, 7 и 8.
В школе № 12 и детском саду тесты ещё не брали.
Напомним, в районах Новосибирской области из-за коронавируса закрываются школы.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают