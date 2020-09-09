На карантин из-за коронавируса закрыты пять классов и группа в детсаду Бердска

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Стало известно об увеличении числа закрытых из-за коронавируса школьных и дошкольных учреждений в Бердске; на карантин отправлены пять классов и группа детсада.

В Бердске увеличилось число школ, в которых на карантин по коронавирусу закрыты классы. Об этом сообщает издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на главного врача города Аллу Дробинскую.

На сегодня, 16 сентября, закрыты на карантин по COVID-19 пять классов в школах №№ 1, 7, 8 и 12 и группа в детсаду. В школе № 12 на карантине два класса.

Все контактировавшие с заболевшими сдали тесты на коронавирус в школах №№ 1, 7 и 8.

В школе № 12 и детском саду тесты ещё не брали.

Напомним, в районах Новосибирской области из-за коронавируса закрываются школы.