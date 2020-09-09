На зачистку крыши здания правительства РФ от ворон потратят 42 млн рублей

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На зачистку крыши здания правительства РФ от ворон потратят 42 млн рублей; способ избавляться от оккупировавших Белый дом назойливых пернатых не уточняется.

Свыше 42 млн рублей из бюджета планируется выделить на истребление ворон, оккупировавших крышу Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве.

Как сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета, там есть строка «организация работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».

Так, в 2021 и 2022 годах на эти цели планируется потратить по 21,3 млн рублей. Способ избавляться от ворон не уточняется.

Председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер рассказала изданию, что их лучше всего отпугивать с помощью привлечения естественных врагов — соколов и ястребов.

Она также отметила, что истребление ворон может дать обратный эффект: их место займут новые птицы из дикой природы.

Напомним, жительница Алтайского края спасла краснокнижного хохлатого осоеда.