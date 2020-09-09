На завтрак, обед и ужин: врачи назвали самые полезные продукты с осеннего огорода, которые снижают сахар
Фотографии с сайта pixabay.com
Названы продукты, способные снизить уровень сахара в крови; врачи дали советы по осеннему меню.
Врачи рассказали о самых полезных сезонных продуктах и назвали лучший осенний завтрак. Рекомендации экспертов опубликовал Express.
Если очень хочется чего-то сладкого, а уровень сахара в последнее время и так повышен, стоит перед этим съесть что-то полезное. Избежать опасных скачков сахара в крови помогут овощи с осеннего огорода.
Так, специалисты порекомендовали включить в свой рацион репу, морковь, пастернак и брюкву. Все эти овощи способствуют резкому снижению сахара в крови.
«А первым согревающим блюдом дня может стать миска овсяной каши», – заявила доктор Сара Брюэр.
Она добавила, что употребление каши поможет поддержать нормальный уровень сахара в крови в течение длительного времени, поскольку из-за высокого содержания в ней клетчатки она будет достаточно долго перевариваться.
Брюэр заключила, что идеальными в качестве ужина будут также такие продукты, как коричневый рис, жирная рыба, нежирное мясо, семена и орехи.
Напомним, 11 сентября врачи рассказали о полезных специях.
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