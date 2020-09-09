Надбавка за стаж: отработавшим 30 лет пенсионерам увеличат пенсии

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Пенсионерам с тридцатилетним стажем положена надбавка; повышение пенсии касается сотрудников агросектора.

Пенсионный фонд России определил, кому положена дополнительная прибавка за тридцатилетний стаж. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Чтобы получить надбавку, нужно подходить под следующие условия: отработать 30 лет в агропромышленном секторе, жить в сельской местности и иметь статус неработающего в настоящем.

В этом случае пенсионеры могут претендовать на дополнительную выплату, размер которой нынешнем году установлен в 5 686 рублей.

Напомним, назван размер пенсий россиян в следующем году.