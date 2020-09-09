Назван размер пенсий россиян в следующем году

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В 2021 году пенсии по старости станут больше за счёт индексации; данные о выплатах опубликовало Министерство труда России.

Минтруд России представил данные о бюджете на следующий год. На выплату пенсий в 2021 году направят около 8,4 трлн рублей. Средний размер пенсий по старости составит 17 443 рубля.

Из 8,4 трлн рублей 7,8 трлн рублей направят на выплаты страховых пенсий. Более 600 миллиардов выделят на компенсации, доплаты к пенсии и пособия на погребения.

Также 425 миллиардов рублей пойдут на доплаты пенсиям льготников: ветеранов, инвалидов, граждан, пострадавших в результате воздействия радиации, и некоторым другим категориям.

Пенсии в следующем году будут получать около 43 миллион россиян. Выплаты были проиндексированы на 6,3 %, и они напрямую коснутся значительного числа граждан.

В Минтруде добавили, что социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6 % в 2021 году.

Напомним, к 1 октября некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату ко Дню пожилого человека. Самая большая прибавка ждёт жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, где пенсионеры получат 5 тысяч рублей.