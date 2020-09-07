Новосибирец нашёл сумку с юанями, долларами и бриллиантом и получил срок

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Житель Новосибирска нашёл в «Икее» чужую сумку, оставленную без присмотра; внутри оказались деньги и драгоценности, а суд не поверил в версию о случайной находке.

Новосибирца осудили за кражу женской сумочки, которую он нашёл в «Икее» на улице Ватутина. Об этом Сиб.фм сообщила прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. Сегодня суд оставил приговор Игорю Горбунову без изменений.

Как сказано в материалах уголовного дела, Игорь Горбунов 15 марта этого года находился в ресторане «Икеи». Тогда на соседнем месте он увидел сумочку коричневого цвета. Сам подсудимый в ходе допроса рассказал, что забрать сумочку решился не сразу. Сначала он купил кофе, поднялся на второй этаж заведения, осмотрелся и убедился, что его действия никто не видит.

Затем он взял сумочку и посмотрел, что в ней находится. Внутри лежали 5 долларов (365 рублей), 100 юаней (1046 рублей), чуть больше 5 тысяч рублей наличными, золотое кольцо с бриллиантом, кошелёк и множество других вещей, которые для потерпевшей представляли ценность. Позже женщина оценила ущерб на сумму 18 тысяч рублей.

Сама женщина рассказала, что пришла в торговый центр за покупками. В ресторане она остановилась, чтобы попить воды, но забыла сумку. Она вспомнила о ней лишь на остановке, а когда вернулась, что личных вещей уже не было. Как рассказал Игорь Горбунов, он был уверен, что нашёл сумку, а не крал её. Впрочем, версия о том, что подсудимый не хотел похищать вещи, не подтвердилась: сразу после того, как он узнал, что находится внутри, он сел на автобус и уехал вместе с имуществом женщины.

Суд приговорил Игоря Горбунова к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также он возместил стоимость украденных им вещей.

Напомним, в начале сентября сотрудницу новосибирского агентства недвижимости осудили за мошенничество.