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Новосибирец рассказал о неподобающих условиях содержания животных в сетевом зооцентре города

сегодня 20:09

Фотографии с сайтов pixabay.com и flamp.ru

Житель Новосибирска пожаловался на плохие условия для животных; в зооцентре прокомментировали тревожную информацию.

Житель Новосибирска рассказал сегодня о неподобающем содержании животных в сетевом аквазооцентре. Информацию горожанин опубликовал на сайте отзывов flamp.ru.

По словам новосибирца, в зооцентре плохо обращаются агамой. Её содержат в слишком маленьком террариуме, а само животное выглядит явно больным.

"Ставлю единицу за обращение с животными. <...> У вас агама лежит в очень плохом состояние кал не оформленный, лежит неактивный, с кожей около лица вопросы. Да и просто террариум маленький..." — написал горожанин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

Кроме того, мужчина отметил, что это не первый случай, когда он замечает отсутствие должного ухода за обитателями центра. Ранее он уже обращал внимание на то, что эублефар тоже выглядел истощённым и больным.

Речь идёт об аквазооцентре "Зебра", который расположен по адресу Дуси Ковальчук, 83 к1.

Стоит отметить, что отзыв новосибирца не остался без ответа. В администрации центра заверяют, что агама ничем не болеет, прекрасно себя чувствует, все условия для комфортного пребывания животного соблюдены, а переезд в небольшой террариум является лишь временной мерой.

"Агама живет более чем прекрасно) все условия соблюдены, температуры и кормления, второе это наш питомец который вырос у нас и более чем здоров. Его террариум к сожалению занят более прихотливым животным (хамелеоном) это временное жилье его) Мальчику более 1 года и после плотного обеда если вы не заметили внизу коврик греющий (он лежит и отдыхает на нем)" — заявили в аквазооцентре.

Напомним, 6 августа стали известны шокирующие подробности убийства красноярцем своей собаки.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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жалобы
животные
условия
зооцентр

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