Новосибирская школьница забеременела от 22-летнего соседа: юристы рассказали, что грозит будущему отцу

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Школьница из Новосибирска ждёт ребёнка от взрослого мужчины; Сиб.фм пообщался с юристами и рассказывает, каким образом может повернуться история в дальнейшем.

Новосибирские юристы рассказали, какое наказание может ждать 22-летнего местного жителя, от которого забеременела 14-летняя школьница. Ранее историей запретных отношений заинтересовался детский омбудсмен Надежда Болтенко, которая держит ситуацию на контроле. Как рассказал Сиб.фм адвокат Михаил Спиридонов подробно объяснил Сиб.фм, какая ответственность грозит человеку за такое преступление, если его вина будет доказана.

Уголовная ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, предусмотрена частью 1 статьи 134 Уголовного кодекса РФ.

«Наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового», — прокомментировал адвокат.

В этом случае речь идёт о добровольных отношениях, если стороны не приняли решение узаконить их. Если секс произошёл не по обоюдному согласию, то наказание будет куда более строгим. В первом случае есть возможность избежать уголовного преследования, подчёркивает Михаил Спиридонов.

«Данное преступление относится к преступлениям средней тяжести. Соответственно может быть прекращено на основании статьи 25 УПК РФ (в связи с примирением сторон), на основании ст. 25.1 УПК РФ (в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) либо на основании ст. 28 УПК РФ (в связи с деятельным раскаянием)», — добавил эксперт.

Юрист Зоя Шкарупа добавила, что если потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, возбуждение дела неизбежно.

Не важно, имеется ли согласие несовершеннолетнего лица на половой акт, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказывается санкциями, предусмотренными статьёй 134 УК РФ с альтернативными видами наказания в зависимости от обстоятельств дела и внутреннего убеждения судьи. Так, наказанием могут быть обязательные работы или лишение свободы», — говорит собеседник.

Впрочем, возможны и смягчающие обстоятельства.

«Если мужчина совершил преступление впервые, то обстоятельством, исключающим преступность, деяния является заключение брака. К смягчающим обстоятельствам могут быть отнесены те обстоятельства, что девушка выглядит старше своего возраста и невозможно было определить, что ей 14 лет», — рассказала юрист.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о самых громких секс-скандалах с несовершеннолетними в Новосибирске.