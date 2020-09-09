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Новосибирский избирком опубликовал полный список прошедших в заксобрание депутатов

сегодня 11:13

Партийные мандаты среди победивших на выборах депутатов распределил региональный избирком; наибольшее представительство – у единороссов.

Избирательная комиссия Новосибирской области по итогам заседания 15 сентября опубликовала результаты выборов в региональный парламент седьмого созыва.

По единому областному избирательному округу в заксобрание прошли:

От «Единой России»

1. Травников Андрей Александрович

2. Карелин Александр Александрович

3. Кушнир Виктор Васильевич

4. Покровский Евгений Николаевич

5. Гайдук Сергей Александрович

6. Субботин Денис Викторович

7. Барсуков Александр Филиппович

8. Титков Сергей Николаевич

9. Ильенко Валерий Павлович

10. Мамедов Майис Пирвердиевич

11. Николаев Федор Анатольевич

12. Асанцев Дмитрий Владимирович

13. Красников Николай Григорьевич

14. Терепа Александр Григорьевич

15. Кошкин Юрий Алексеевич

16. Судариков Денис Валентинович

17. Диденко Ирина Валериевна

18. Жуков Анатолий Васильевич

От «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»

1. Бизяева Галина Григорьевна

2. Аверкин Александр Александрович

От КПРФ

1. Локоть Анатолий Евгеньевич

2. Карпов Владимир Яковлевич

3. Козлов Александр Александрович

4. Любавский Андрей Валерьевич

5. Рафаелян Ашот Вардкесович

6. Анисимов Владимир Александрович

7. Кальченко Сергей Владимирович

От «Справедливой России»

1. Кубанов Анатолий Анатольевич

2. Аксёненко Александр Сергеевич

От ЛДПР

1. Жириновский Владимир Вольфович

2. Щербак Александр Александрович

3. Суворов Олег Геннадьевич

4. Казаков Роман Антонович

5. Александрова Анастасия Анатольевна

6. Лебедев Евгений Владимирович

От партии «Новые люди»

1. Карасёва Дарья Николаевна

2. Мурзин Роман Александрович

3. Левшенков Сергей Владимирович.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, кто из депутатов новосибирского горсовета потратил самую большую сумму на предвыборную кампанию.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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