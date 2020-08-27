Новосибирцев шокировали мёртвые птицы

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Жители Новосибирска обнаружили множество мёртвых птиц; ранее подобные случаи были зафиксированы в Кузбассе.

В Новосибирске все чаще стали встречаться скопления мёртвых птиц. Читатели Сиб.фм обратились в редакцию с сообщением, что в одном районов города видели лежащих мёртвых птиц.

По словам читателя, он встречал кучу дохлых птиц на протяжении двух дней. Причина массовой гибели пернатых пока неизвестна.

Как ранее писал Сиб.фм, в июле с похожей проблемой столкнулись жители Кузбасса. В посёлке Тисуль Кемеровской области на улицах местные жители обнаружили множество мёртвых птиц. В соцсетях пользователи высказали предположение, что кто-то травит пернатых.

Напомним, в конце августа в Омской области уничтожили тысячи домашних птиц из-за распространения птичьего гриппа.