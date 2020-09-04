Новосибирцы уже месяц общаются с «Марусей»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

С помощью умной колонки «Капсула» можно управлять цифровыми услугами «Ростелекома»; также она интегрирована с видеосервисом и комплектом решений «Умный дом».

В первый месяц продаж умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» от Mail.ru Group жители Новосибирска больше всего интересовались дополнительными возможностями этого интеллектуального устройства, позволяющего дистанционно управлять цифровыми услугами «Ростелекома».

«Капсула» интегрирована с видеосервисом Wink и комплектом решений «Умный дом», что позволяет абонентам управлять умными сервисами с помощью голосовых команд. Например, колонка может переключать телеканалы, искать фильмы в онлайн-кинотеатре, а также включать и выключать умные розетки и лампочки, изменять освещение комнат или следить за электроприборами. А чтобы изменить звук на колонке в вечернее время, достаточно попросить голосового ассистента сделать это, произнеся фразу: «Маруся, сделай тише на три».

«Мы находимся на том этапе развития технологий, когда можно уверенно говорить: будущее — за умными системами и сервисами с искусственным интеллектом, которые делают нашу жизнь проще. И “Капсула” этот факт доказывает, потому что управлять колонкой настолько удобно, что настроить её под себя могут как пожилые люди, так и маленькие дети, для которых знакомство с голосовым помощником станет ещё и отличным развлечением», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

«Маруся» станет незаменимым помощником для родителей: она всегда готова ответить на детские вопросы и не устаёт повторять одно и то же несколько раз в день.

С помощью «Капсулы» можно послушать сказку или детские песенки, побывать на уроке или занять малыша игрой. Причём все команды точно будут услышаны: для распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов.

Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте», что позволяет владельцу слушать музыку из собственных плейлистов или включать сборники друзей. Причём в колонке особое внимание уделено качеству звука: мощность девайса составляет 30 Вт, чего хватит даже для больших помещений, а фронтальные динамики обеспечат чистое звучание любимых треков. При этом при покупке «Капсулы» новосибирцы получат в подарок шесть месяцев бесплатной подписки на музыку «ВКонтакте».

Узнать подробнее о функциях умной колонки, а также заполнить заявку на покупку «Капсулы» за полную стоимость или в рассрочку можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 100 0 800.

Напомним, «Ростелеком» в начале сентября поздравил новосибирских лауреатов конкурса журналистов и блогеров.