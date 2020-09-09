Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Ограничить продажу алкоголя на Новый год предложили в России

сегодня 14:41

Фото pixabay.com

В новогодние каникулы в магазинах России предложили не продавать алкоголь; с такой инициативой выступил руководитель «Трезвой России».

Член общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние дни. Как сообщает RT, в его распоряжении есть обращение к главе минздрава.

В своём письме Хамзаев отметил, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни увеличивается практически в два раза. По его мнению, решить данную проблему можно с помощью ужесточения правил продажи алкогольной продукции в новогодние дни.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — указано в тексте обращения.

Напомним, в России предложили увеличить цену на сигареты.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Новый год
Россия
алкоголь

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25639
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
19138
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18651
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16371
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16243
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
13668
Россияне задолжали по ипотеке свыше 8 трлн рублей
13485
Единая и неделимая: в Новосибирской области собираются ввести электронную карту жителя