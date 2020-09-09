Ограничить продажу алкоголя на Новый год предложили в России

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В новогодние каникулы в магазинах России предложили не продавать алкоголь; с такой инициативой выступил руководитель «Трезвой России».

Член общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние дни. Как сообщает RT, в его распоряжении есть обращение к главе минздрава.

В своём письме Хамзаев отметил, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни увеличивается практически в два раза. По его мнению, решить данную проблему можно с помощью ужесточения правил продажи алкогольной продукции в новогодние дни.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — указано в тексте обращения.

Напомним, в России предложили увеличить цену на сигареты.