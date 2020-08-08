Ольга Бузова и новосибирский блогер Дава Манукян могли разорвать отношения

Фото Instagram

Прямая и явная информация о взаимоотношениях звёзд из первых уст – лучший вариант, но такое возможно не всегда; косвенные данные помогают понимать, что происходит.

Ещё недавно лучившаяся счастьем пара Бузова – Манукян, возможно, рассталась, как минимум – переживает непростое время. В частности, новосибирский блогер Дава Манукян опубликовал в Instagram весьма депрессивный пост, где сообщил, что ему – плохо и требуется поддержка подписчиков. Ольгу Бузову, увлечённую съёмками в новом ледовом шоу, Дава не видел уже довольно давно.

Более того, Бузова удалила со своего аккаунта совместные снимки с Давой, сделанные в последнее время и перестала писать о любимом. Возможно, виной всему – погруженность в «Ледниковый период», стартующий на Первом канале в конце сентября. Хотя всё может быть куда серьёзнее.

Напомним, 8 августа Бузова призналась в любви к Манукяну.