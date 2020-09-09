Онколог рассказала о причинах быстрого роста опухолей
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Рак – страшное и практически непобедимое заболевание; проще предотвратить, чем вылечить онкологию.
Курение провоцирует рак и повышает вдвое смертность от него, рассказала врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своём Instagram.
У курильщиков опухоль растёт агрессивнее, раньше появляются метастазы и глубже поражаются органы. Ещё один негативный фактор – много жиров и мало клетчатки в рационе. Ухудшают клиническую картину малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем. Есть и генная предрасположенность, плохо, если среди родственников есть болевшие раком. Важно и насколько тяжело протекала у них болезнь.
Напомним, 14 сентября названы продукты, влияющие на развитие рака.
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