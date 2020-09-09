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Опубликована предсмертная записка Тесака

сегодня 17:31

Фото «Пресс-хата»

Российский националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО; в СМИ опубликовали предсмертную записку, которую он, предположительно, написал незадолго до суицида.

Опубликовано фото предсмертной записки покончившего с собой российского националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак». Снимок предоставил телеграм-канал «Пресс-хата», который утверждает, что она написана погибшим.

В Следственном комитете, передаёт РИА-Новости, подтвердили, что Марцинкевич действительно оставил предсмертную записку. В ней он приносит извинения за доставленные неудобства сотрудникам СИЗО и просит связаться с его гражданской супругой, которая живёт в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что Максим Марцинкевич покончил с собой в челябинском СИЗО. Рядом с ним нашли одноразовый бритвенный станок. ФСИН проводит служебную проверку, Следственный комитет организовал доследственное разбирательство по факту случившегося.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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