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Ослепшая после страшной аварии модель из Новосибирска отказалась от компенсации

сегодня 15:04

Фото МК Новосибирск

Пострадавшая в аварии новосибирская модель отказалась от исковых требований к жениху, который стал виновником ДТП; семья девушки требовала компенсацию в 577 тысяч на лечение в Москве, однако отказалась от своих требований.

Семья модели из Новосибирска, которая стала инвалидом после аварии в Октябрьском районе, отказалась от взыскания компенсации с виновника ДТП. Об этом сообщается на сайте районного суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что месяц назад семья Марии Лебедевой подала иск к бывшему жениху девушки Андрею Хакимжанову о взыскании 577 тысяч рублей на курс реабилитации в Москве. В суде прокомментировали, что Лебедева отказалась от требований ещё до начала судебного заседания.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм девушка не смогла объяснить решение, так как «ей об этом не докладывают». В материалах дела в то же время указано, что именно Мария Лебедева заявила об отказе от исковых требований.

Ранее сообщалось, что в 2016 году модель Мария Лебедева ехала в автомобиле, водителем которого и был виновник аварии — Хакимжанов являлся её женихом. Жёсткое столкновение произошло на пересечении улиц Кирова и Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе. После ДТП девушка не смогла до конца восстановиться, а парень сбежал от неё в другую страну.

Напомним, 17 августа в страшной аварии в Алтайском крае погибли пять человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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