Осталось две недели: правила получения детских пособий изменятся в октябре

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Новые правила получения детских пособий начнут действовать с октября; деньги теперь можно будет получить только на карту «Мир».

Правила получения пособий на детей изменится с октября. Средства будут начисляться только на карту «Мир». Об этом россиянам напомнили в Минтруде.

Переход на карту «Мир» было запланировано совершить до июля, но сроки продлили до октября. Это последний срок, и больше продлений не предвидится, отмечают в ведомстве.

Деньги перестанут зачислять на любые другие банковские карты, кроме национальной платёжной системы. Реформа коснётся сразу нескольких выплат: единовременное пособие при рождении ребёнка, единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности, пособие по беременности и родам, по уходу за ребёнком, а также пособие по безработице, ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет, а также пенсии и остальные выплаты из ПФР.

В Минтруде россиянам посоветовали заранее подготовиться к переходу и предоставить реквизиты работодателю или соцзащите.

Тем, кого вариант с картой «Мир» не устраивает, предлагают альтернативу: получать деньги на детей можно на банковский счёт, не привязанный к пластику, почтовым переводом или наличными.

Напомним, осталось две недели, чтобы подать заявление на пособие 10 000 для детей от 3 до 16 лет.