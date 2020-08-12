Отдыхающие заразились коронавирусом в санатории Кузбасса
Фото с сайта "Русский отдых"
В Кузбассе зарегистрирована новая вспышка коронавируса; заболевание нашли у отдыхающих и сотрудников здравницы «Кедровый бор».
В Кемеровской области зарегистрировали вспышку коронавируса в санатории. Заболели трое отдыхающих и три сотрудника ООО «Санаторий «Кедровый бор».
«После выявления заболевших было выданы предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области о временном отстранении от работы сотрудников. Сотрудники технической службы по обслуживанию объектов жизнеобеспечения переведены на вахтовый метод работы с изоляцией по месту работы», — сообщили местным СМИ в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Учреждению также выдано предписание на проведение заключительной дезинфекции.
Все отдыхающие и работники санатория, которые контактировали с заболевшими, получили постановления об изоляции.
Напомним, в середине августа в Кузбассе регистрировали вспышки коронавируса в социальных учреждениях.
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