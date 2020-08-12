Отдыхающие заразились коронавирусом в санатории Кузбасса

Фото с сайта "Русский отдых"

В Кузбассе зарегистрирована новая вспышка коронавируса; заболевание нашли у отдыхающих и сотрудников здравницы «Кедровый бор».

В Кемеровской области зарегистрировали вспышку коронавируса в санатории. Заболели трое отдыхающих и три сотрудника ООО «Санаторий «Кедровый бор».

«После выявления заболевших было выданы предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области о временном отстранении от работы сотрудников. Сотрудники технической службы по обслуживанию объектов жизнеобеспечения переведены на вахтовый метод работы с изоляцией по месту работы», — сообщили местным СМИ в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Учреждению также выдано предписание на проведение заключительной дезинфекции.

Все отдыхающие и работники санатория, которые контактировали с заболевшими, получили постановления об изоляции.

Напомним, в середине августа в Кузбассе регистрировали вспышки коронавируса в социальных учреждениях.