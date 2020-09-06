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Палил по кафе и магазинам: в Красноярске задержали уличного стрелка

сегодня 15:36

Фото из открытых источников, видео ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске задержан мужчина, устроивший стрельбу средь бела дня; возбуждено уголовное дело.

В Красноярске полиция задержала злоумышленника, который устроил стрельбу по торговым точкам краевого центра.

Информация о том, что в Октябрьском районе города неизвестный обстрелял фасад одного из кафе, поступила в воскресенье, 13 сентября. В тот же день в правоохранительные органы поступило аналогичное заявление: на этот раз в Свердловском районе неизвестный вышел из автомобиля и выстрелил в окно торгового павильона.

Стражи порядка установили автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. Его владельцем оказался 32-летний местный житель.

Во время досмотра в багажнике иномарки были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия, которые принадлежат хозяину машины.

За нарушение правил хранения и перевозки оружия ему придётся понести административную ответственность.

Как выяснили полицейские, к стрельбе владелец «Мерседеса» отношения не имеет. На его иномарке ездил приятель, который из хулиганских побуждений стрелял из ружья.

В отношении ранее судимого 29-летнего стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает ИА «Запад24».

Напомним, ночью 6 сентября неизвестный обстрелял витрину ювелирного магазина в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

стрельба
полиция
Красноярский край

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