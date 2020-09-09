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«Педаль тормоза зажало ковриком»: осуждённый за смертельное ДТП новосибирец рассказал подробности страшной аварии

сегодня 18:51

Фото «АСТ-54»

Суд вынес решение по делу о смертельной аварии на улице Челюскинцев в Новосибирске; подсудимый пытался обжаловать приговор и утверждал, что не смог остановиться из-за зажатой педали тормоза.

Виновник смертельной аварии, где погибла жительница Новосибирска, не смог обжаловать приговор суда. Об этом Сиб.фм сообщила прокурор апелляционного отдела областной прокуратуры Екатерина Махова. Трагедия произошла 9 апреля прошлого года.

Как сказано в материалах уголовного дела, Роман Чепрасов ехал на «Субару» с девушкой по улице Челюскинцев. В один момент он решил разогнаться до скорости 90 км/ч, но не справился с управлением. На этих кадрах запечатлена авария.

Автомобиль на большой скорости врезался в фонарный столб и перелетел через участок кольцевого движения. Пассажирка была не пристёгнута ремнём безопасности — от полученных травм она скончалась на месте. Самого Чепрасова также госпитализировали с травмами.

В ходе судебного заседания виновник аварии утверждал, что не знал, по какой причине произошло столкновения. Роман Чепрасов заявил, что педаль тормоза якобы зажало салонным ковриком, из-за чего он не мог остановить автомобиль. Ранее Чепрасов уже был судим — он отсидел шесть лет за разбой по решению московского суда.

Суд приговорил виновника ДТП к полутора годам колонии общего режима. Адвокат Чепрасова подал жалобу на решение суда, однако сегодня, 16 сентября, приговор оставили без изменения.

Напомним, в начале недели под домашний арест отправили сотрудника Росгвардии из Новосибирска, который в нетрезвом виде устроил смертельное ДТП.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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