Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Контейнерные перевозки на ЗСЖД выросли на 20 % в январе – августе

сегодня 10:55

Фото: ЗСЖД

Западно-Сибирская железная дорога уверенно наращивает обороты в сфере грузоперевозок; отправка продукции в контейнерных поездах повышает надежность доставки точно в срок.

Западно-Сибирская железная дорога совместно с логистическими компаниями-партнёрами продолжает развитие контейнерного сервиса в Новосибирской области, расширяя географию перевозок во внутригосударственном и международном сообщении.

С начала 2020 года из Новосибирского региона ЗСЖД отправлено 884 контейнерных поезда, что на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе 112 контейнерных поездов – в Китай через пограничные переходы Локоть, Забайкальск и Наушки. Ещё 357 поездов отправлено через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока, 415 поездов отправлено на станции Восточного и Западного полигонов железных дорог, а также на станции ЗСЖД.

Формирование организованных контейнерных поездов позволяет сократить время доставки отправляемых грузов почти вдвое в сравнении со сборными грузовыми составами. Поезд идёт от станции отправления до станции назначения без расформирования, за счёт чего достигается высокая скорость. Кроме того, контейнерные поезда следуют строго по расписанию, что повышает надёжность поставки продукции точно в срок.

Напомним, РЖД и Новосибирская область договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

РЖД
грузоперевозки
поезда
Западно-Сибирская железная дорога

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25628
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
19083
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18639
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16358
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16226
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
13655
Россияне задолжали по ипотеке свыше 8 трлн рублей
13418
Единая и неделимая: в Новосибирской области собираются ввести электронную карту жителя