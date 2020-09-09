Контейнерные перевозки на ЗСЖД выросли на 20 % в январе – августе

Фото: ЗСЖД

Западно-Сибирская железная дорога уверенно наращивает обороты в сфере грузоперевозок; отправка продукции в контейнерных поездах повышает надежность доставки точно в срок.

Западно-Сибирская железная дорога совместно с логистическими компаниями-партнёрами продолжает развитие контейнерного сервиса в Новосибирской области, расширяя географию перевозок во внутригосударственном и международном сообщении.

С начала 2020 года из Новосибирского региона ЗСЖД отправлено 884 контейнерных поезда, что на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе 112 контейнерных поездов – в Китай через пограничные переходы Локоть, Забайкальск и Наушки. Ещё 357 поездов отправлено через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока, 415 поездов отправлено на станции Восточного и Западного полигонов железных дорог, а также на станции ЗСЖД.

Формирование организованных контейнерных поездов позволяет сократить время доставки отправляемых грузов почти вдвое в сравнении со сборными грузовыми составами. Поезд идёт от станции отправления до станции назначения без расформирования, за счёт чего достигается высокая скорость. Кроме того, контейнерные поезда следуют строго по расписанию, что повышает надёжность поставки продукции точно в срок.

Напомним, РЖД и Новосибирская область договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения.