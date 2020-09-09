Пламя до небес: под Иркутском при проведении ремонтных работ загорелся газопровод

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области произошло возгорание на газопроводе; в тушении огня задействованы силы МЧС и спецтехника.

Возгорание на газопроводе произошло в среду в Усольском районе Иркутской области при проведении ремонтных работ, пострадавших нет. Пожар локализован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«В центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области в 8:43 (03:43 мск) поступила информация о пожаре на газопроводе Ангарск — Саянск в Усольском районе в 12 км от города Усолья-Сибирского. Возгорание произошло при проведении ремонтных работ обслуживающей организацией. Огнём повреждены три единицы инженерной техники и два легковых автомобиля ремонтной компании», — говорится в сообщении.

Задвижка газопровода перекрыта. В 10:21 (05:21 мск) пожар был локализован. В тушении огня задействованы 15 человек и четыре единицы техники. Угрозы для населения нет.

В настоящее время дознаватели испытательной пожарной лаборатории МЧС России устанавливают причину пожара.

Напомним, спасатели предотвратили взрыв газа во время крупного пожара в Новосибирске.