Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Почему по приметам нельзя зашивать одежду на себе: мистическая сила игл

сегодня 14:55

Фото pixabay.com

Зашивать предметы одежды на себе — плохая примета; можно лишить себя тем самым удачи и понести жизненно важные потери.

Считается, что зашивать предметы одежды на себе — плохая примета. Объяснение этому простое: ещё наши предки наделяли иглы мистической силой, их часто использовали при наведении порчи и в прочих обрядах чёрной магии.

Стоит сразу сказать, что иглы использовались ещё и в белой магии. Например, их применяли в специальном обряде на свадьбе для того, чтобы защитить молодых от негативной энергетики. Помимо этого, иглы считались отличным оберегом, обладающим мощной защитной силой.

Издревле процесс шитья носил в себе таинственный смысл. Считалось, что изготовленная своими руками вещь впитывает в себя энергетику её хозяина, которую потом передаёт другим. При этом считалось, что зашитая вещь на себе может ослабить собственную память, сделать человека рассеянным и забывчивым.

Интересным фактом является то, что этому суеверию есть объяснение с медицинской точки зрения: случайный укол мог стать причиной возникновения инфекции, часто приводящей к плачевному исходу из-за отсутствия необходимых лекарств и возможности постановки диагноза.

Принято считать, что, совершив это действие, можно лишить себя тем самым удачи и понести потери. Это может касаться не только финансовой сферы, но и личных взаимоотношений.

Если же всё-таки возникла острая необходимость починить одежду на себе и совершенно нет лишнего времени, то можно обратиться к нескольким способам, которые помогут избежать неприятностей:

* При починке вещи следует взять кусочек нитки и зажать его зубами, пока не закончите работу.
* Рекомендуется делать всё в тишине.
* Следует три раза прочесть молитву «Отче наш» (до и после работы).

А вообще, как известно, спешка способна помешать любому делу и полезна только при ловле блох и ещё в одном случае, о котором лучше не говорить прилюдно. Поэтому следует отказаться от привычки штопать и ремонтировать вещи на себе, чтобы не навлечь на себя неприятности. Не стоит испытывать судьбу, правильным решением будет снять вещь и переодеться во что-то другое. Лишь только после этого рекомендуется приступать к ремонту.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какие беды может сулить приснившийся девушке сон с рыбой.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

приметы
иглы
зашивать

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25639
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
19138
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18651
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16371
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16243
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
13668
Россияне задолжали по ипотеке свыше 8 трлн рублей
13485
Единая и неделимая: в Новосибирской области собираются ввести электронную карту жителя