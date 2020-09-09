Почему по приметам нельзя зашивать одежду на себе: мистическая сила игл

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Зашивать предметы одежды на себе — плохая примета; можно лишить себя тем самым удачи и понести жизненно важные потери.

Считается, что зашивать предметы одежды на себе — плохая примета. Объяснение этому простое: ещё наши предки наделяли иглы мистической силой, их часто использовали при наведении порчи и в прочих обрядах чёрной магии.

Стоит сразу сказать, что иглы использовались ещё и в белой магии. Например, их применяли в специальном обряде на свадьбе для того, чтобы защитить молодых от негативной энергетики. Помимо этого, иглы считались отличным оберегом, обладающим мощной защитной силой.

Издревле процесс шитья носил в себе таинственный смысл. Считалось, что изготовленная своими руками вещь впитывает в себя энергетику её хозяина, которую потом передаёт другим. При этом считалось, что зашитая вещь на себе может ослабить собственную память, сделать человека рассеянным и забывчивым.

Интересным фактом является то, что этому суеверию есть объяснение с медицинской точки зрения: случайный укол мог стать причиной возникновения инфекции, часто приводящей к плачевному исходу из-за отсутствия необходимых лекарств и возможности постановки диагноза.

Принято считать, что, совершив это действие, можно лишить себя тем самым удачи и понести потери. Это может касаться не только финансовой сферы, но и личных взаимоотношений.

Если же всё-таки возникла острая необходимость починить одежду на себе и совершенно нет лишнего времени, то можно обратиться к нескольким способам, которые помогут избежать неприятностей:

* При починке вещи следует взять кусочек нитки и зажать его зубами, пока не закончите работу.

* Рекомендуется делать всё в тишине.

* Следует три раза прочесть молитву «Отче наш» (до и после работы).

А вообще, как известно, спешка способна помешать любому делу и полезна только при ловле блох и ещё в одном случае, о котором лучше не говорить прилюдно. Поэтому следует отказаться от привычки штопать и ремонтировать вещи на себе, чтобы не навлечь на себя неприятности. Не стоит испытывать судьбу, правильным решением будет снять вещь и переодеться во что-то другое. Лишь только после этого рекомендуется приступать к ремонту.

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