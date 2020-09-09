Полицейских можно безопасно оскорблять в интернете: МВД отказалось от идеи привлечения хейтеров к ответственности

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Законопроект прошёл все необходимые экспертизы; полиция не станет заниматься его продвижением в Госдуме.

МВД России решило не настаивать на рассмотрении законопроекта о привлечении к «административке» за оскорбления полицейских в интернете, сообщает ТАСС со ссылкой на данные источника в ведомстве. Все необходимые согласования законопроект прошёл, но полицейское руководство передумало, без указания причин.

Начало разработки законопроекта приходится на 27 сентября 2019 года, предлагалось изменить формулировки ч. 4 ст. 30 («Гарантии правовой защиты сотрудника полиции») федерального закона «О полиции», введя наказание за хейтинг сотрудников полиции в интернете. Уличённым в деянии пришлось бы расстаться со 100 000 рублей в качестве штрафа.

Напомним, 9 сентября новосибирские правоохранители начали поиск виновных в загрязнении реки Тула.