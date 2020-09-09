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Пособие 10000: кто получит новые выплаты на детей

сегодня 13:59

Фото pixabay.com

На детские выплаты кабмин выделил дополнительные 1,73 миллиарда рублей; поддержку от государства получат семьи с детьми до трёх лет.

В регионы направят дополнительные средства на выплату детских пособий. Соответствующий указ подписал подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Выплата размером 10,4 тысячи рублей будет положена семьям, в которых родился третий ребёнок. Деньги будут переводить до достижения трёхлетнего возраста.

Более 1,73 млрд рублей на новы пособия будут направлены в следующие регионы: в Башкортостан, Северную Осетию, Удмуртскую и Чувашскую республики, Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области и Чукотскому автономному округу.

Данное пособие будет положено 517 тысячам нуждающихся семей.

Напомним, стали известны правила получения детских пособий в октябре.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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