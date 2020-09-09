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Пособие по безработице предложили увеличить в два раза

сегодня 15:29

Фото с сайта pixabay.com

Депутаты Госдумы предложили увеличить пособие по безработице в два раза; в случае, если законопроект примут, размер пособия составит 24 260.

Увеличить пособие по безработице до размера МРОТ предложили депутаты Госдумы. Максимальный размер выплаты предполагается поднять до 24 260 рублей. Об этом сообщило ТАСС.

Законопроект о приравнивании минимального пособия к размеру МРОТ уже внесён в Госдуму. Эти выплаты в дальнейшем будут индексированы.

Сейчас минимальная и максимальная величина пособия равняется 1 500 и 12 130 рублям соответственно.

Депутаты-инициаторы считают, что такие размеры пособия ущемляют права россиян, потерявших работу до 1 марта. Таким образом, после увеличения выплат будет заложена законодательная основа для улучшения социально-экономического положения в стране.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлило выплаты 3 000 рублей на детей безработным родителям.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
пособие по безработице

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