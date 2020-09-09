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«Поставила двойку, чтобы быстрее бегали»: мама второклассницы из Новосибирска возмутилась системой выставления оценок

сегодня 13:31

Фото pixabay.com

Жительница Новосибирска пожаловалась в редакцию Сиб.фм на излишнюю строгость учителя физкультуры; по её словам, половина класса получила двойки за проваленный 30-метровый кросс.

Мама новосибирской второклассницы возмутилась чрезмерно строгой системой выставления оценок в одной из школ Калининского района. По словам обратившейся в редакцию Сиб.фм женщины, половина класса получила двойки из-за того, что не уложилась в отведённое для преодоления 30-метровой дистанции время.

«Начала выяснять, откуда у ребёнка двойка по физре, оказалось, не только у моей такие проблемы. Половина класса оказалась двоечниками. Учительница заявила, что поставила такие оценки, "чтобы быстрее бегали". Якобы в воспитательных целях», — рассказала женщина.

Она уточнила, что многих родителей возмутил такой подход к оцениванию второклассников.

«Это же дети! Как можно младшедлассникам вообще бить по рукам такими отметками?» — добавила она.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, как учитель новосибирской школы довела до слёз мать второклассницы.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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