Пожарили шашлычков: семья едва не погибла из-за пожара под Новосибирском

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В Барабинском районе минувшей ночью на ноги подняли пожарных и скорую; в доме едва не погибли пять человек.

Минувшей ночью в Барабинском районе сотрудникам оперативных служб пришлось выезжать в посёлок Покровка. В Сети появилась информация, что там во время пожара сильно пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Как сообщили Сиб.фм в СУ СК РФ по Новосибирской области, медицинская помощь людям, действительно потребовалась, но пожара не было.

«Вечером люди жарили шашлыки около своего дома. Угли выбросили на придомовой территории. Вероятно, они попали на что-то, что загорелось. Дым стал проникать через окна в дом. Хозяин жилища вовремя проснулся, вывел всех на улицу и вызвал скорую», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, в начале августа в Новосибирске загорелся киоск с шаурмой, пострадал продавец.