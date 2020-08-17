Привидение сняли в музее Сибири

Скриншот и видео Нерчинского краеведческого музея

Камеры краеведческого музея в Нерчинске запечатлели призрака; он появляется в темноте.

Сотрудники Нерчинского музея Забайкалья опубликовали на своём YouTube-канале видео, на котором запечатлён потусторонний объект.

По словам работников музея, в разные годы люди «вживую» слышали дыхание, скрип полов и шаги. На эту же аномалию сотрудники учреждения обратили внимание, просматривая записи ночной съёмки, сделанной камерами видеонаблюдения 9 сентября.

«О привидении во дворце Бутиных мы рассказывали не единожды. В разные годы разные люди его видели "вживую", слышали дыхание, шаги, скрип полов... Прошлой зимой в музейных залах были установлены камеры видеонаблюдения. И вот совершенно случайный (чисто из любопытства одной из сотрудниц по принципу «а как это работает») вчерашний просмотр ночной съёмки с 8 на 9 сентября принёс новый сюрприз. В зале, где сейчас расположены выставки о бурятах и эвенках (где, кстати, представлены предметы буддизма и шаманизма), а также фотографии путешествий хозяев дворца, было зафиксировано повергнувшее нас в шок явление. Долго рассказывать не станем, смотрите видео. Лишь ещё раз повторимся — это не постановочный трюк, а реальная видеозапись с камеры наблюдения. У кого какие варианты объяснения данной аномалии?» — написано на странице музея.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни верят, что съёмка реальная.

«В старом дворце обязательно должно быть привидение!»;

«Я несколько лет проработала в ночь в Нерчинском музее и не по наслышке знаю, что действительно иногда происходило в музее»;

«Реально что-то есть», — написали они.

Другие подвергли ролик сомнениям и критике.

«Вытирайте пылюку!»;

«Пыль да одуванчики и насекомые подсвеченные подсветкой камеры, у меня таких аномалий куча в квартире, пока не пропылесосишь», — написали скептики.

Напомним, в середине августа на Байкале сняли таинственного призрака.