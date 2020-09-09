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«Прорыв на трубопроводе ТЭЦ-5»: коммунальщики прокомментировали появление огромной ямы с кипятком в центре Новосибирска

сегодня 18:16

Скриншот из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

В СГК прокомментировали образовавшуюся яму с кипятком в центре Новосибирска; коммунальщики отмечают, что причиной стала авария на трубопроводе от ТЭЦ-5.

Обрыв асфальта в центре Новосибирска прокомментировали в СГК. Причиной аварии стал прорыв на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-5. Коммунальщики отмечают, что в скором времени в некоторых домах отключат водоснабжение.

«16 сентября в 15:20 в СГК поступило сообщение о провале грунта в Центральном районе вблизи дома по адресу Д. Бедного, 52. Сейчас место огорожено. Сотрудники СГК ведут работы по локализации дефекта, созданию временной схемы подключения горячего водоснабжения и в ближайшее время определят зону отключения, а также сроки устранения повреждения», – сообщили в пресс-службе СГК.

Ранее очевидцы сообщили о появлении огромной ямы посреди дороги. Видео с дырой, где кипит вода, выложили в группе «АСТ-54».

Автор:
Денис Калин

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