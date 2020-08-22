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Провалился асфальт: в центре Новосибирска появилась огромная яма с кипятком

сегодня 17:39

Фото и видео из группы «АСТ-54» «ВКонтакте»

На глазах у новосибирцев в центре города образовалась глубокая яма с кипятком; дыра заняла собой целую полосу дороги.

Дорога обрушилась на улице Ольги Жилиной, и образовалась огромная яма с кипятком. Очевидцы заявляют, что происшествие произошло на их глазах. Видео с дырой посреди дороги они выложили в группу «АСТ-54».

На кадрах видно, что собой яма занимает целую полосу дороги и проехать автомобилисты теперь смогут только по второй полосе. Только уверенности, что яма не разрастётся, нет.

Корреспонденты Сиб.фм уже отправили запрос в СГК с просьбой разъяснить ситуацию.

Напомним, 22 августа в Ставрополе провалился асфальт. Яму горожане обозначили кедами на ветках.

Автор:
Денис Калин

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