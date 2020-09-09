Путинские выплаты 10000, 5000, 3000 рублей: когда ждать выплаты в сентябре

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Россияне получали несколько выплат от государства в период пандемии коронавируса; деньги семьи смогут получить и в сентябре.

Родители смогут получить путинские выплаты 10000, 5000 и 3000 рублей и в сентябре. Срок подачи заявления на некоторые пособия истекает уже в конце сентября.

Путинские выплаты 10000 на детей до 16 лет

Подать заявления могут родители, которые не обратились за деньгами ранее. Сделать это можно через портал госуслуг, в ПФР или МФЦ. При этом семья получит сразу две выплаты — за июнь и июль.

Для оформления выплат понадобится предоставить несколько документов: паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС ребёнка и банковские реквизиты, куда и перечислят деньги.

Выплаты детям от 0 до 3 лет

Пособие на детей возрастом до 3 лет выплачивается ежемесячно не позднее 26 числа каждого месяца, который следует за месяцем приёма и регистрации заявления о назначении выплат. Родителям, ребёнок которых родился после 2018 года, также заплатят. Размер пособия ровняется прожиточному минимуму в регионе.

Для получения выплат есть условие: средний доход семьи в месяц не превышает двукратный размер прожиточного минимума.

Подать заявление на пособие можно в МФЦ или через соцзащиту.

Пособие на детей от 3 до 7 лет

Детям от 3 до 7 лет также выплачивались пособия. Это касалось семей с низкими доходами, а размер выплаты составлял половину прожиточного минимума конкретного региона.

Срок выплаты — также 26 число месяца, следующего за датой подачи заявления.

Главное условие для назначения пособия: на одного члена семьи не должно приходиться больше суммы среднедушевого прожиточного минимума за минувший год.

Выплаты детям безработных родителей

Россияне, признанные безработными с 1 марта и имеющие несовершеннолетних детей, получали прибавку к пособию по безработице в размере 3000 рублей на каждого ребёнка.

Выплаты осуществляются с даты признания гражданина безработным по дату постановки на учёт, со следующего дня после даты постановки на учёт по дату первой перерегистрации или со следующего дня после даты первой перерегистрации по дату назначенной следующей перерегистрации.

Граждане, которые попали под сокращения, получают пособие не с даты признания безработным, а с первого дня после прекращения выплат бывшего работодателя.

Напомним, на пособие семьям, в которых родился третий ребёнок, выделили дополнительные средства. Выплачиваются деньги до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.