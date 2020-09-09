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Пьяная мать во сне случайно убила свою дочь под Новосибирском: дело передали в суд

сегодня 14:13

Фото pixabay.com

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы; по версии следствия, она во сне придавила насмерть свою двухмесячную дочь.

Жительницу Татарска Новосибирской области будут судить за причинение смерти по неосторожности своей двухмесячной дочери. Об этом 16 сентября сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. СК установил, что 22-летняя мать в июле этого года находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя некоторое время она легла спать, а рядом с ней в кровати лежал ребёнок. По версии следствия, во сне женщина перевернулась и случайно придавила дочь. Когда мать проснулась утром, то обнаружила, что девочка уже не дышит. Женщина вызвала бригаду скорой помощи, однако ребёнок на тот момент был уже мёртв. Экспертиза показала, что смерть наступила от удушения.

Женщина признала вину и сотрудничала со следствием. СК завершил расследование дела, в ближайшее время материалы передадут в суд.

Напомним, накануне новосибирские спасатели вывели из квартиры ребёнка, мать которого спала в нетрезвом состоянии.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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