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Разоблачены мифы об алкогольной зависимости

сегодня 21:05

Фото pixabay.com

Алкоголизм – серьёзное заболевание; важно не руководствоваться мифами и стереотипами.

Нарколог Илья Кислер разоблачил на страницах издания Mednote несколько распространённых мифов об алкогольной зависимости. Первое и опасное заблуждение: человек обходится несколько недель без спиртного, значит, он – не алкоголик. В реальности есть периоды, когда у пациента наступают моменты «просветления», когда его не тянет к спиртному, но потом он опять срывается в алкогольный штопор. Ещё один миф: достаточно предпринять волевое усилие и алкоголизм побеждён. Нет, говорит Кислер, необходимо продуманное и тщательно подобранное индивидуальное лечение, морально-волевых качеств недостаточно.

Ошибкой является распространённое мнение, что наркологи «кодируют», а не лечат и не меняют социальное поведение алкоголика. Врач – нарколог не только снимает симптомы зависимости, но и учит контролю эмоций и поведения, даже меняет пациенту мышление, чтобы не возникала тяга к выпивке.

Напомним, 26 августа медики рассказали о трёх симптомах аллергии на алкоголь.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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