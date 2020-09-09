Разрезал на куски и бросил в реку: в Кузбассе задержали жестокого убийцу

Фото СК РФ

В Кемеровской области следователи вычислили жестокого убийцу; он из-за ревности расчленил собутыльника.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу предъявлено обвинение в убийстве ранее судимому 32-летнему жителю города Междуреченска.

По версии следствия, 11 сентября текущего года в городе Междуреченске в реке Уса обнаружены части тела мужчины. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что фрагменты принадлежат 43-летнему местному жителю, заявленному пропавшим без вести.

Благодаря грамотной работе следователей и сотрудников полиции в кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 32-летний знакомый потерпевшего.

Задержанный рассказал, что он с 43-летним знакомым распивал спиртное у себя в квартире. Во время застолья подозреваемый предъявил гостю, что тот проживал с его сожительницей, пока он находился в местах лишения свободы. На этом фоне между ними произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил соперника ножом в грудь и шею.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Мужчина решил скрыть следы совершённого преступления, разделив тело на части, вывез на берег реки и сбросил в воду.

Со следствием обвиняемый сотрудничает, вину признаёт. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Сети появилось видео с места жестокого убийства омских девочек.