Российские военные во главе с Шойгу прибыли в Минск

Фото пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу прибыл с российскими военными в Минск; глава Минобороны РФ обсудит усиление военного сотрудничества с Белоруссией.

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск во главе военной делегации, сообщило минобороны Белоруссии. В министерстве рассказали, что Шойгу приехал обсудить двустороннее военное сотрудничество России и Белоруссии.

14 сентября в Белоруссии начался первый этап совместных белорусско-российских учений «Славянское братство – 2020». От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск. Первый этап учений завершится 25 сентября.

В пресс-службе минобороны Белоруссии сообщили, что в учениях будет задействовано до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. В ходе учений военнослужащие двух стран отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны республики отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы. Ведомство также объявило о военных учениях у западных границ республики.

Напомним, ведущие страны Запада рассматривают применение санкций против Белоруссии.