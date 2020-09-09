С возрастом время летит быстрее: учёные выяснили почему

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С возрастом у людей меняется восприятие времени, им начинает казаться, что дни летят быстрее; специалисты объясняют это износом нейронов надкраевой извилины теменной доли.

Японские нейрофизиологи из Национального института здоровья выяснили, что нейроны головного мозга с годами изменяют у человека восприятие времени. Об этом пишет издание m.24 со ссылкой на журнал Journal of Neuroscience.

Специалисты рассказали, что ощущение времени меняется из-за того, что нейроны надкраевой извилины теменной доли, которые отвечают за отсчёт времени, с годами изнашиваются и отстают от темпа работы других нейронов.

«С возрастом кажется, что время летит" быстрее», — говорится в исследовании.

Для исследования использовали аппарат МРТ.

Напомним, ранее учёные рассказали о влиянии стресса на хрупкость костей.