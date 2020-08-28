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Сенсационный камбэк: Евгения Медведева возвращается к Тутберидзе

сегодня 16:14

Фото pixabay.com

Медведева вернулась к Тутберидзе; тренер похлопала в ладоши фигуристке на прокате и обида блудной воспитанницы прошла.

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию россиянска Евгения Медведева, которая с 2018 года тренируется у канадского тренера Брайана Орсера, возвращается к своему предыдущему наставнику Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Несколько дней назад СМИ отметили потеплевшие отношения между Медведевой и Тутберидзе. Поводом для таких выводов стали аплодисменты знаменитого тренера своей бывшей подопечной на контрольных прокатах сборной России.

Журналисты подчеркнули, что несмотря на ошибки Медведедвой при исполнении одного двойного акселя, тройного лутца и флипа Тутберидзе одобрительно похлопала спортсменке.

Евгения Медведева решила переехать в Канаду в мае 2018 года. В Торонто ее наставником стал Брайан Орсер. Тутберидзе, комментируя скандальный уход, отмечала, что спортсменкой в первую очередь двигала обида за поражение Алине Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Тогда фигуристка выразила тренеру негодование из-за того, что ее соперницу не «подержали в юниорках». На турнире Медведева завоевала серебряную медаль, Загитова – золотую.

Напомним, российская фигуристка и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась в японском фильме.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

фигурное катание
Евгения Медведева
Тутберидзе

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