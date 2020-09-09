«Сибирь» – «Динамо»: время матча, где смотреть и котировки букмекеров

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Новосибирские хоккеисты сыграют с игроками московского «Динамо» сегодня, 16 сентября; букмекеры отдают предпочтение москвичам.

«Сибирь» сыграет с московским «Динамо» в Новосибирске сегодня, 16 сентября. На лёд команды выйдут в 19:30 по местному времени. Трансляцию матча проведут телеканалы «ОТС» и «КХЛ HD».

Команды подходят к матчу с явно хорошим настроем: после череды поражений им, наконец, удалось вернуться в сезон.

Хоккеисты «Сибири» провели два отличных матча, в которых и добыли первые победы. Сначала новосибирцы обыграли пекинский «Куньлунь», а позже встретились с рижским «Динамо». Этот матч заслуживает отдельного внимания, так как по итогу двух периодов сибиряки летели со счётом 0:3, но в третьей двадцатиминутке проявили настоящую командную игру. Героем встречи стал Пуустинен, оформивший хет-трик. Отличился забитой шайбой и Миловзоров.

По итогам шести матчей «Сибирь» занимает седьмое место в таблице восточной конференции. Всего новосибирцы добыли пять очков.

У сегодняшнего оппонента сибиряков восьмое место в таблице западной конференции и четыре очка. Но в матче это не сыграет значения. Важно то, что динамовцы, как и новосибирцы, выиграли два предыдущих матча после серии поражений и к игре подойдут с полной серьёзностью.

Букмекеры отдают предпочтение московскому «Динамо». Поставить на гостей из столицы можно с коэффициентом 2.31. Победа «Сибири» оценивается в 2.74. Ничья в основное время – 3.88.

При этом букмекеры не уверены, что матч будет результативным. Это объясняется несколькими факторами: сложными предыдущими встречами и аккуратной игрой обеих команд. Так просто, пусть и небольшую, но так трудно достигнутую цепочку побед упускать никто не будет.

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