Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ

сегодня 22:06

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Новосибирские хоккеисты проиграли динамовцам со счётом 2:4; несмотря на камбек со счёта 0:2, противостоять «Динамо» сибиряки не смогли.

Матч седьмого тура с московским «Динамо» закончился для «Сибирь» поражением со счётом 2:4. Новосибирцы, проигрывая 0:2, сумели сравнять счёт, но столичным хоккеистам удалось реализовать большинство.

Первый период для «Сибири» закончился с проигрышным счётом 0:2. Голы забили Тарасов и Яшкин. Как и в предыдущих матчах, новосибирцы смогли отыграться и вернуть интригу в следующем периоде. Шайбы забросили Миловзоров на 25-й минуте и Меньшиков на 29-й.

Напряжённая и жёсткая игра в третьем периоде привела к трём удалениям. На первой минуте периода сибиряки остались без игрока на две минуты. Своё численное преимущество хоккеисты «Сибири» использовать не смогли, а на 51 минуте и сами остались в меньшинстве. Динамовцы упускать шанс не стали, и Яшкин оформил дубль.

Под занавес матча Николай Заварухин взял таймаут и решил оставить ворота без Сятери, увеличив преимущество на льду. Дважды москвичи пытались поразить пустую калитку в ходе контратаки, но не сумели. На последней минуте уже тренер гостей остановил игру для таймаута. Никаких тактических перестановок не произошло, но за две секунды до окончания матча Яшкин поставил точку в противостоянии поразив пустые ворота сибиряков.

Напомним, в прошлом матче новосибирцы играли против рижского «Динамо». Видеообзор лучших моментов выложили на сайте КХЛ.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

хоккей
ХК «Сибирь»
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25690
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
19254
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18690
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16408
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16286
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
13696
Россияне задолжали по ипотеке свыше 8 трлн рублей
13594
Единая и неделимая: в Новосибирской области собираются ввести электронную карту жителя