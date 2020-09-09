«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Новосибирские хоккеисты проиграли динамовцам со счётом 2:4; несмотря на камбек со счёта 0:2, противостоять «Динамо» сибиряки не смогли.

Матч седьмого тура с московским «Динамо» закончился для «Сибирь» поражением со счётом 2:4. Новосибирцы, проигрывая 0:2, сумели сравнять счёт, но столичным хоккеистам удалось реализовать большинство.

Первый период для «Сибири» закончился с проигрышным счётом 0:2. Голы забили Тарасов и Яшкин. Как и в предыдущих матчах, новосибирцы смогли отыграться и вернуть интригу в следующем периоде. Шайбы забросили Миловзоров на 25-й минуте и Меньшиков на 29-й.

Напряжённая и жёсткая игра в третьем периоде привела к трём удалениям. На первой минуте периода сибиряки остались без игрока на две минуты. Своё численное преимущество хоккеисты «Сибири» использовать не смогли, а на 51 минуте и сами остались в меньшинстве. Динамовцы упускать шанс не стали, и Яшкин оформил дубль.

Под занавес матча Николай Заварухин взял таймаут и решил оставить ворота без Сятери, увеличив преимущество на льду. Дважды москвичи пытались поразить пустую калитку в ходе контратаки, но не сумели. На последней минуте уже тренер гостей остановил игру для таймаута. Никаких тактических перестановок не произошло, но за две секунды до окончания матча Яшкин поставил точку в противостоянии поразив пустые ворота сибиряков.

Напомним, в прошлом матче новосибирцы играли против рижского «Динамо». Видеообзор лучших моментов выложили на сайте КХЛ.